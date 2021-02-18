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Taksim Meydanı'nda hareketli anlar

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda MOBESE'den tespit edilen şüpheli otomobil ve içindeki iki kişi polisi harekete geçirdi.
Taksim Meydanı'nda hareketli anlar

Olay saat 11.00 sıralarında yaşandı. Araç trafiğine kapalı olan Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı önüne kadar gelen bir otomobil MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Şüpheli otomobil polis komuta merkezinden, bölgedeki ekiplere telsizle anons edilerek bildirildi. Anons üzerine anında harekete geçen polis ekipleri otomobilin etrafını sarıp içindeki iki kişiyi aşağı indirdi. Kişilere üst araması yapılırken otomobilin içi de didik didik arandı. 

ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT 

Olayın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tatbikatı olduğu, şüpheli olarak anons edilen otomobilin sivil polis aracı ve içindekilerin de polis olduğu öğrenildi. Film sahnesi gibi olan tatbikat aslını aratmadı. 

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