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Taksim'de gazeteciler poz verdi Vali Yerlikaya çekti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Vali Yerlikaya, kameramanlara sürpriz yaparak onların fotoğraflarını çekti.
Taksim'de gazeteciler poz verdi Vali Yerlikaya çekti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Meydanı'nda görevli polisleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni yıla vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda girmeleri için bakanlık olarak üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi. 

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Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bakanlığın üst düzey yöneticilerinin ülkenin çeşitli illerinde olduğunu belirten İnce, "Bizler de yılbaşı tedbirlerini yerinde görmek, izlemek, değerlendirmek üzere görevimizin başındayız. Yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve korucularımızla birlikte bu gece görevdeyiz. Bütün amacımız, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde, güven ortamında sağlıkla yeni yıla girmelerini sağlamak. Ben bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, güven ortamında yeni yıla girmeyi umut ediyorum." diye konuştu. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da herkesin yeni yılını kutlayarak, 2020 yılının Türkiye ve İstanbul'a barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diledi. 

Bu gece İstanbul'da 44 bin 500 polis, 7 bin 85 jandarma ve 367 sahil güvenlik personelinin görev aldığını anlatan Yerlikaya, "Her yıl olduğu gibi yine Taksim'deyiz. Buradan sonra da ziyaret edeceğimiz yerler var. Yeni yıla sağlık, huzur, esenlik ve güvenlik ortamında girmek için bugün herkes görevinin başında. Tek bir dileğimiz var; sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yeni yıla girmek." ifadelerini kullandı. 

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