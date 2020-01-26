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Taksim'de ibretlik görüntü

Beyoğlu'nda alkol aldığı iddia edilen 17 yaşındaki genç fenalaşarak yere yığıldı.
Taksim'de ibretlik görüntü

Olay, Taksim Meydanında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla eğlenmek için Beyoğlu'na gelen 17 yaşındaki Eyüp S., bir eğlence mekanında alkol aldı. Genç daha sonra mekandan ayrılarak yürümeye başladı. Taksim Meydanı'na geldiği sırada Eyüp S., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir gencin yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 17 yaşındaki genç, tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri ise, gençlerin alkol aldığı eğlence mekanının ismini öğrenerek harekete geçti. Reşit olmayan kişilere alkol satışı yapmaktan iş yerine cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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