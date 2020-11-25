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Taksim'de kadına şiddet eylemi

TAKSİM Tünel Meydanı'nda, kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yaptı.
Taksim'de kadına şiddet eylemi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle kadınlardan oluşan bir grup, ellerinde pankart ve dövizlerle Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında eylem yapan kadınlar, sloganlar atarak kadına karşı şiddete hayır mesajı verdiler. 

Yaklaşık yarım saat süren eylem, yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.
 

TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİLER

İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bir başka grup ise, ellerinde pankart ve dövizlerle Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis tarafından durdurulan kadınlar, meydanda basın açıklaması yapmak istediklerini belirtti. Meydana gitmek isteyen kadınlarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından kadınlar eylemlerine oturarak devam etti.

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