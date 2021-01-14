  • BIST 1.562
  • Altın 437,204
  • Dolar 7,3805
  • Euro 8,9710
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

AKM'de yer alacak opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar ise tamamlandı.
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 82'si tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında inşaattaki çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor ve girişlerde işçilerin HES kodları kontrol ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan AKM'nin, Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımına başlandı.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediliyor. 5 bloktan oluşan AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplama işleri bitti.

Yüzde 82'si tamamlanan AKM'nin hareketli sahne ve opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar ise tamamlandı.

Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinde sona yaklaşıldı. AKM'de kullanılan ahşap kaplamaların ve sahne sisteminde kullanılacak motorların montajına başlandı.

AKM'nin alt katlardaki elektrik ve mekanik işleri de tamamlandı.

Proje içinde Kültür Sokağı da bulunacak
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alacak.

AKM inşaatının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zübeyde Hanım vefatının 98. yılında anıldı14 Ocak 2021 Perşembe 12:59
  • Pamuk diyarı Çukurova Tekstilkent'e 2 yıl sonra kavuşacak14 Ocak 2021 Perşembe 12:58
  • FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında mütalaa14 Ocak 2021 Perşembe 12:48
  • Donald Trump’a Snapchat de darbe vurdu: Tüm hesapları kapatıldı14 Ocak 2021 Perşembe 11:39
  • Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: "Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum"14 Ocak 2021 Perşembe 11:38
  • Basın İlan Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sobacı: Basın Ahlak Esasları'nın ihlaline izin vermeyiz14 Ocak 2021 Perşembe 11:22
  • e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu14 Ocak 2021 Perşembe 11:17
  • Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgası, Mersin'de gerçek oldu14 Ocak 2021 Perşembe 11:13
  • İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi14 Ocak 2021 Perşembe 11:07
  • Otomobile açılan ateşten ölen Rabia'nın annesi: Olan kızıma oldu14 Ocak 2021 Perşembe 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti