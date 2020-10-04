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Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 80'i tamamlandı.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımında sona yaklaşıldı. 

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

Taksim'e yapılan caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.

Caminin içerisinde kullanılacak mermerler Antalya ve Bursa'da yer alan mermer ocaklarından getirildi.

Pencerelerin tamamı takıldı, otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar ise sürüyor.

Ayrıca caminin 65 metre yüksekliğindeki 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı ve kurulan iskeleler söküldü. Caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlanarak iskeleler kaldırıldı.

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 80'i biterken, caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

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