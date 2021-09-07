  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,98
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Taksinin çarptığı araç takla attı

Çankaya’da ticari taksinin çarptığı lüks bir araç, süratın etkisiyle takla attı. Kullanılamaz hale gelen her iki aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 
Taksinin çarptığı araç takla attı

Çankaya’da Olgunlar Caddesi ile Binektaşı Sokağı’nın kesiştiği noktada biri ticari taksi olmak üzere iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçtakiler kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 

de861e64-30a1-469f-a98b-32e8e7bffd5b.jpg

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Binektaşı Sokak’tan gelen 34 EEB 777 plakalı araca Olgunlar Caddesi’nden gelen ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarptığı araç süratın etkisiyle takla attı. Kazayı araçtakiler şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. 

ZAFER ALTUNTAŞ/İLKSAYFA-
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 07 Eylül 2021 - ASKİ07 Eylül 2021 Salı 09:38
  • Ankara hava durumu 07 Eylül 202107 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Su Kesintisi 07 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Eylül 2021 Salı 09:35
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
  • Öğrenciye ev yok07 Eylül 2021 Salı 03:30
  • KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?06 Eylül 2021 Pazartesi 12:27
  • DNA'mız saklansın06 Eylül 2021 Pazartesi 04:10
  • Çay fiyatlarına zam yolda06 Eylül 2021 Pazartesi 04:02
  • Aylar sonra ilk pazar06 Eylül 2021 Pazartesi 03:55
  • Yazdık kaldırıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 02:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti