Taksinin çarptığı araç takla attı

Çankaya’da ticari taksinin çarptığı lüks bir araç, süratın etkisiyle takla attı. Kullanılamaz hale gelen her iki aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çankaya’da Olgunlar Caddesi ile Binektaşı Sokağı’nın kesiştiği noktada biri ticari taksi olmak üzere iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçtakiler kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Binektaşı Sokak’tan gelen 34 EEB 777 plakalı araca Olgunlar Caddesi’nden gelen ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarptığı araç süratın etkisiyle takla attı. Kazayı araçtakiler şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

ZAFER ALTUNTAŞ/İLKSAYFA-

