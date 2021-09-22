Taksitle ev almak mümkün müdür? TOKİ ikinci indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirim kampanyasına başvurusu için son tarih ne zaman? TOKİ indirim kampanyasına başvurmak için ne yapmak gerekiyor? TOKİ indirim kampanyasından yararlanma şartları nelerdir?

TOKİ’den ev almak için kredi çekmek mümkün müdür? TOKİ’den ev almak isteyenler hangi bankalardan kredi çekebilirler?

Konut ve işyeri almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ikinci bir indirim kampanyası hayata geçirildi.Borcunu peşin olarak ödeyerek hemen tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasından yüzde 22 indirimle faydalanabilecek.

TOKİ tarafından ikinci kez sunulan indirim kampanyasından faydalanmak için gerekli şart ve koşulları haberimizde detaylı olarak ele aldık.

TOKİ indirim kampanyasından kimler faydalanabilecek?

Kampanyadan Faydalanmak İçin Borcun Yüzde 25’ini Ödeme Şartı

Kampanyadan yararlanmak isteyen fakat borcunun tamamını kapatamayacak olanlar ise borcunun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla ödeme yaptıkları takdirde peşin ödemelerinde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecekler.

Taksit Sayısı 12 Ay ve Daha Az Olan Alıcılar Faydalanamayacak

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en son 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilirken, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcılarının yararlanması mümkün olmayacak.

Sözleşme İmzalayan Kredi Çekebilecek

TOKİ’nin ikinci indirim kampanyasından faydalanmak için kredi çekmek isteyen alıcılar, “Gayrimenkul Satış Sözleşmesini” imzaladıkları aracı bankalar olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası’ndan konut kredisi çekebilecekler.

Düşük Faizli Kredi İmkanı

TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak amacıyla kredi çekmek isteyen alıcılar, konut kredisinden %1,37, işyeri kredisinden %1,57 faiz oranıyla Ziraat Bankası ve Halkbank’tan kredi çekebilecekler.



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