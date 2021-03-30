Talas Belediyesi parke taşı satın alacak

Kayseri Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihale ile beton parke taşı ve beton bordür satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihale ile muhtelif mahallelerde kullanılmak üzere her renk ve ebatta beton parke taşı ve beton bordür satın alacak.

İlanda alım içeriği “18.500 m² Her Renk ve Her Ebatta 8 cm Yüksekliğinde Beton Parke Taşı ve 2.500 Adet Prefabrik Beton bordür (15x25x70cm) alımı” diye ifade edildi.

İhale ve teklif açma tarihi: 21.04.2021

İlan detayları için TIKLAYIN.



Gazeteilksayfa.com

