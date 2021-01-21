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Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, kent genelinde yılda 10 kilo civarında üretilen arı sütünün bir tatlı kaşığı fiyatının 70 ile 100 lira, kilosunun ise 7 bin ile 10 bin liradan satıldığını söyledi.
Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira

Tokat'ta pandemi süreci sonrasında bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Kent genelinde yılda 10 kilo civarında üretilen arı sütü de en çok aranan ürünler arasında yer aldı. Bir tatlı kaşığı fiyatının 70 ile 100 lira, kilosunun ise 7 bin ile 10 bin liradan satılan arı sütünde üreticiler taleplere karşılık verememeye başladı. 

'ARI SÜTÜ ÖMÜRE ÖMÜR, CANA CAN KATAR'

Arı sütünün insan sağlı için faydalı olduğunu ve yoğun talep gördüğünü belirten Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, "Geçen yıl şubat ayı ile ülkemizde başlayan koronavirüs salgını ile beraber arı sütüne aşırı bir talep oldu. Halkımız tarafından yoğun bir ilgi gördü. Arı sütü, bahar aylarında üretilen bir üründür. Genellikle nisan ve mayıs aylarında dolu dolu üretilir. Tokat'ta da geçtiğimiz yıl 2020 sezonunda yaklaşık 8 ile 12 kilogram arasında bir üretim gerçekleştirildi. Bu üretim de yoğun talep karşısında hızla tükendi. Şu anda da elimizde arı sütü kalmadı ve bulunamıyor. Nisan ayının ortalarına doğru üretimimiz tekrar başlayacak. Tekrar arı sütü üretimi ve satışları gerçekleşmeye başlayacak. Biz 2020 yılında 7 lira ile 10 lira arasında gramının satışını yaptık. Perakende fiyatlarımız ise kilogram fiyatı 7 bin ile 10 bin lira arasında gerçekleşti. Arı sütün vücuttaki hücreleri yeniler. Arı sütünü kovanlarında sadece kraliçe arılar tüketiyor. Kraliçe arıda bu arı sütü ile beslendiği için 5-7 yıl arasında yaşıyor. Arılar sezonda 35 ya da 40 gün arasında yaşar. Kış dönemlerinde çalışmadıkları zamanlar 6 ay gibi bir süre yaşarlar. Arı sütü ömre ömür, cana can katan bir üründür" dedi.

'ARI SÜTÜNE METAL DEĞMEMELİ'

Arı sütüne metal değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Demir, "Yaklaşık 1 kilogram bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis katarak ahşap bir kaşıkla karıştırıp o şekilde tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybettiği için ahşap kaşık önermekteyiz. Ahşap kaşıkla tüketildiği zaman değerlerini koruyor. Bir de güneş ışığı gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an özelliğini kaybediyor. Biz de o yüzden kavanozlarla folyo kağıda sararak buzdolabında bekletiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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