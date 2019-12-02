Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk

Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Doğukan Coşar da dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Guimaraes kentindeki Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Bir dünya şampiyonluğu daha

Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Türk sporcu Doğukan Coşar, finalde Portekizli rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye judo müsabakalarını 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli judocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başta kıymetli aileleri olmak üzere sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Millilerimize bundan sonraki tüm müsabakalarda başarılar diliyorum."

Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisinde altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem ve T21 kategorisi 81 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Doğukan Coşar'ı yürekten kutladığını ifade etti.

Basketbolda dünya üçüncülüğü

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

Şampiyonada İtalya birinciliği elde ederken, ev sahibi Portekiz ise ikinci sırada yer aldı.

Down sendromlu özel sporcular 2 Aralık Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.