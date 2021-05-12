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Taliban başkent yakınlarındaki ilçeyi ele geçirdi

Afganistan'da Taliban Kabil yakınlarında bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi.
Taliban başkent yakınlarındaki ilçeyi ele geçirdi

Afganistan'dan gelen son dakika haberine göre; Taliban militanları, başkent Kabil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narh ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Kabil yakınında bulunan Maydan Vardak vilayeti Valisi Abdul Rahman Tarık, basına yaptığı açıklamada, militanların, Maydan Vardak'ın Narh ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi.

TALİBAN KONTROLÜNE GEÇTİ

Güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Tarık, böylece ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini belirtti. Öte yandan Savunma Bakanlığı, ilçe merkezinin geri alınması için operasyon başlatılacağını duyurdu.

Taliban da ilçe merkezi dışında bir polis karakolunun kontrolünü de ele geçirdiklerini iddia etti. Öte yandan Taliban militanları 5 Mayıs'ta da Baglan vilayetinin Burka ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.

Taliban ayrıca Ramazan Bayramı süresince 3 günlüğüne ateşkes ilan etmişti.

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