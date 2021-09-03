Taliban için en kötü senaryo: İki cephede savaşacak

20 yıl sonra Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Taliban hükümeti kurmak için geri sayıma geçerken Fox News'tan oldukça ilginç bir analiz geldi.

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

20 yıl sonra başkent Kabil dahil ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren Taliban hükümet kurmak için geri sayıma geçti.

Ancak, Taliban hükümetini pek çok sorun bekliyor. Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen görüntüler direnişçilerin her geçen gün sayılarının artığına işaret ediyor.

Bölgeden gelen teyide muhtaç bilgilere göre, direnişçiler Taliban'ın ilk saldırı girişimlerine karşılık verdi ve bazı bölgelerde geri püskürttü.

Pençşir'deki direniş hareketine dikkat çeken Fox News, 'Taliban iki cephede savaşıyor' başlıklı haberinde örgütün uzun bir süreden sonra iki cephede mücadele edeceğinin altını çizdi.

Zira taliban bir yandan Pençir'deki direnişi büyümeden bastırmanın yollarını ararken bir yandan da Kabil'i kana bulayan DEAŞ-H ile mücadele veriyor. Askeri uzmanlar bu durumu 'Taliban için en kötü senaryo' olarak nitelendiriyor.

Uzun yıllar gerilla savaşı veren Taliban, DEAŞ-Horasan grubu (DEAŞ-H) ve Pençşir'deki direniş ile mücadele ediyor.

Üstelik bu sefer gerilla savaşı taktiğini uygulayanlar Taliban'ın karşısındakiler. Fox News'ta yer alan habere göre, Kabil'deki havalimanı saldırısını düzenleyen DEAŞ-H'nin 2 ila 3 bin militanı buluyor.

Taliban'a karşı bölgeyi koruma yemini eden Pençşir direnişinin asker sayısı bilinmiyor. Ancak Afgan hükümetinin Kabil'den kaçmadan önce Pençşir'e pek çok silah sevk ettiği biliniyor.

Pençşir direnişinin elinde helikopter, top ve zırhlı araçlar olduğunu gözler önüne seren görüntüler geçtiğimiz günlerde ulsulararası haber ajansları tarafından yayınlanmıştı.

DİRENİŞİ ONLAR YÖNETİYOR

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Bu hareketin lider kadrosunda Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum da yer alıyor.