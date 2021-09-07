  • BIST 1.472,540
  • Altın 484,47
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hükümet henüz kurulmadığı için kadınların taleplerine cevap veremediklerini belirterek, “Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” dedi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi. Geçici hükümet kurulmasından söz eden Mücahid, “Böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

BİRAZ SABREDİN

Ülkede Taliban’ın kontrolü ele almasından sonra hemen her gün Kabil’in çeşitli noktalarında kadın haklarının korunması için gösteriler düzenleniyor. Kadınların hak talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mücahid, “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” diye konuştu.

ELÇİLİKLER AÇILSIN

Pençşir’de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaşın resmen sona erdiğini söyleyen Mücahid, hükümetle ilgili çalışmaların tamamlandığını, en kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Afganistan’da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Mücahid, şunları kaydetti: “Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır. Tüm devletlerin bize dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçiliklerini açmalarını istiyoruz. Tüm dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.”

Türkiye Katar ve BAE havalimanında
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mücahid, Katar, Türkiye ve BAE’den teknik ekiplerin havalimanını yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak07 Eylül 2021 Salı 10:17
  • Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok07 Eylül 2021 Salı 10:14
  • İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri07 Eylül 2021 Salı 10:13
  • Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu07 Eylül 2021 Salı 10:09
  • Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri07 Eylül 2021 Salı 10:01
  • Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı07 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı07 Eylül 2021 Salı 09:49
  • İşte girilemez denilen Vardak07 Eylül 2021 Salı 09:41
  • PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.07 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz07 Eylül 2021 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti