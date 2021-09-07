Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hükümet henüz kurulmadığı için kadınların taleplerine cevap veremediklerini belirterek, “Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi. Geçici hükümet kurulmasından söz eden Mücahid, “Böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

BİRAZ SABREDİN

Ülkede Taliban’ın kontrolü ele almasından sonra hemen her gün Kabil’in çeşitli noktalarında kadın haklarının korunması için gösteriler düzenleniyor. Kadınların hak talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mücahid, “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar” diye konuştu.

ELÇİLİKLER AÇILSIN

Pençşir’de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaşın resmen sona erdiğini söyleyen Mücahid, hükümetle ilgili çalışmaların tamamlandığını, en kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Afganistan’da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Mücahid, şunları kaydetti: “Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır. Tüm devletlerin bize dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçiliklerini açmalarını istiyoruz. Tüm dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.”

Türkiye Katar ve BAE havalimanında

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mücahid, Katar, Türkiye ve BAE’den teknik ekiplerin havalimanını yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.