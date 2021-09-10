Taliban yönetimi Afganistan'da altyapı çalışmalarına başladı

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan'da, Taliban mensupları sokağa inip şehirleri temizlemeye başladı. Savaş dolayısıyla zarar gören altyapının ise, yavaş yavaş onarılmaya başlandığı belirtildi.

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan'da Taliban mensupları sokağa indi.

Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Taliban'ın altyapı çalışmalarına başladığını yayınladığı video ile duyurdu:

"Yurttaşlarım, Afganistan'ı kurtarmak için kanımızı akıtıyorduk, şimdi de Afganistan'ı yeniden inşa etmek için ter dökelim."

Kabil'de belediye başkanı yol çalışmalarına sahada eşlik ederken, Taliban'ın ana merkezi durumundaki Kandahar'dan da görüntüler geldi.

Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı.

Ellerine aldıkları süpürgelerle temizlenmedik yer bırakmayan yetkililer, bu çalışmayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.