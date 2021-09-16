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Taliban'dan görüntülü yalanlama: Liderler arasında kavga çıktığı iddia edilmişti

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin başbakan yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar, Taliban içindeki gruplar arasında kavga çıktığı iddiasını yalanladı.
Taliban'dan görüntülü yalanlama: Liderler arasında kavga çıktığı iddia edilmişti

Bir süredir kamuoyu önünde görünmeyen ve Kabil'i terk ettiği öne sürülen Molla Baradar, devlet televizyonunda yayınlanan söyleşisinde iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Sözlerini bir kağıttan okuduğu görülen Molla Baradar, "Bu doğru değil, ben iyi ve sağlıklıyım" dedi.

Molla Baradar, "Medya iç tartışmalar olduğunu söylüyor; bu doğru değil" diyerek, "Endişelenecek hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

Bir süredir kamuoyu önünde görünmeyen ve pazar günü Kabil'i ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüşen heyette de yer almayan Molla Baradar, bu sırada bir seyahatte olduğunu ve görüşmeye yetişemediğini savundu.

BBC'ye konuşan Taliban kaynakları, Molla Baradar'ın Hakkani grubuyla Taliban'ın zaferinin kime mal edileceği konusunda tartışma yaşayarak Kabil'i terk ettiğini öne sürmüştü.

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