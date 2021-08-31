Taliban'dan kan donduran infaz: "İslam'da müzik haram" deyip..

Taliban, ''İslam'da müziğin yasak olduğunu" açıklamasından birkaç gün sonra bir Afgan halk sanatçısı Fawad Andarabi'yi evinde infaz etti.

Associated Press, Taliban'ın halk sanatçısı Fawad Andarabi'nin evinde önce arama yaptığını, çay içtiklerini daha sonra ise başından vurarak öldürüldüğünü öne sürdüler. Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürüldüğünü doğrulayan bir tweet attı. Mesud, ''Fawad vahşice öldürüldü'' dedi.

Ghicak adı verilen yaylı bir ud çalan ve geleneksel şarkılar söyleyen Fawad Andarabi'nin öldürdüğü belirtildi. Fawad'ın oğlu Jawad, adını aldığı Andarabi Vadisi'ndeki cinayet hakkında ''Çiftlikte onu başından vurdular'' dedi.

Associated Press'e konuşan aile de evlerinde arama yapıldığını örgütün çay içtiğini daha sonra ise Fawad Andarabi'nin evden zorla dışarı çıkarılıp öldürüldüğü söyledi.

''VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER''

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürülmesini attığı tweetle duyurdu. Mesud, ''Andarab'da Taliban vahşeti devam ediyor. Bugün bu vadiye ve halkına neşe getiren folklorik şarkıcı Fawad Andarabi'yi vahşice öldürdüler. Burada söylediği gibi “güzel vadimiz… atalarımızın toprakları…” Taliban'ın vahşetine boyun eğmeyecek'' dedi.