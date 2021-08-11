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Taliban'ın ilerleyişi hızlandı! Bir kent daha düştü, yeni hedef Mezar-ı Şerif

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.
Taliban'ın ilerleyişi hızlandı! Bir kent daha düştü, yeni hedef Mezar-ı Şerif

Afganistan'da Taliban dün Bağlan vilayetinin merkezini de alarak son bir haftada ele geçirdiği vilayet merkezini 8'e çıkarmıştı.

Bugün gelen son dakika haberine göre; batıdaki Feyzabad kentinin de kaybedilmesiyle bu sayı 9'a yükseldi.

YENİ HEDEF MEZAR-I ŞERİF

Taliban gözünü şimdi de Mezar-ı Şerif'e dikti. Belh vilayetinin merkezi olan bu kent de düşerse Afgan hükümeti ve Kabil üzerinde baskı daha da artacak.

MEZAR-I ŞERİF KOZMOPOLİT BİR KENT

Yaklaşık 700 bin nüfusa sahip olan ve kavşak bir noktada bulunan Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı bir kent. Düşmesi halinde Afgan hükümeti açısından bu ağır bir moral yenilgi olacak. Bu arada bu şehrin Şii inanç dünyasında önemli bir yeri de var. Bazı dini çevreler, Halife Hz. Ali’nin mezarının Irak’taki Necef’ten Mezar-ı Şerif’e taşındığını öne sürüyor.

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