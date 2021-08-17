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Taliban'ın ilk işi 'genel af' ilan etmek oldu

Afganistan'da yönetimi fiilen ele geçiren Taliban, hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısı yaptı. Taliban, Kabil'i ele geçirir geçirmez cezaevlerindeki 5 bin tutukluyu serbest bırakmıştı...
Taliban'ın ilk işi 'genel af' ilan etmek oldu

Ajanslara düşen son dakika haberlerine göre, Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta yeni bir gelişme yaşandı. haberine göre, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulundu.

Taliban'ın zaferi sonrası pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi. 

Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verildi.

 

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