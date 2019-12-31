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'Talisca 10 milyon euro kazanıyor nasıl Galatasaray'a gelecek'

İsmi Galatasaray'la anılan Anderson Talisca'nın menajeri Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun sarı kırmızılılara gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı.
'Talisca 10 milyon euro kazanıyor nasıl Galatasaray'a gelecek'

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla sadece siyah beyazlı camianın değil tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Anderson Talisca'nın Çin'de de kaldığı yerden devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Fabio Cannavaro liderliğinde ligde yine şampiyon olan GZ Evergrande'de 27 maçta 15 gol 2 asist yapan Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılırken, sarı kırmızılı kulübün Brezilyalı yıldız için yıllık 6 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı

TALISCA'YI BIRAKMAZLAR

2018'de Talisca'nın GZ Evergrande'ye imza atmasında önemli bir rol üstlenen Ahmet Bulut 25 yaşındaki '10' numara hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Bulut, Evergrande'ın Talisca'yı bırakmayacağını belirtirken Cannavaro'nun Şubat'ın ortasında başlayacak olan Asya Şampiyonlar Ligi organizasyonuna hazırlandığına dikkat çekti.

AHMET BULUT'UN AÇIKLAMASI;

"Talisca, Çin'de çok iyi işler yaptı, 45 maçta 31 gol attı oranın da yıldızı. Yıllık 10 milyon euro'nun üzerinde bir para kazanıyor nasıl Galatasaray'a gelecek. Çin Ligi kapandı diye ortaya bazı iddialar atılıyor ama orada maçlar devam edecek, Şubat'ta Asya Şampiyonlar Ligi turnuvası başlayacak GZ Evergrande orada mücadele edecek ve Talisca Cannavaro'nun en çok güvendiği adamlardan biri. Yöneticiler ondan çok memnun bırakacaklarını düşünmüyorum."

KAYNAK: AKŞAM

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