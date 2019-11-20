  • BIST 107.514
  • Altın 270,645
  • Dolar 5,7098
  • Euro 6,3207
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKATürkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
»

Tam 7 santimetre boyunda: Gözünden çıkarıldı

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 70 yaşındaki bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı.
Tam 7 santimetre boyunda: Gözünden çıkarıldı

Hindistan'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Gucerat eyaletinde 70 yaşındaki bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Baruç bölgesine yakın bir köyde yaşayan Caşu Patel, sağ gözündeki şiddetli ağrı üzerine hastaneye başvurdu.

Yaklaşık iki aydır hastaneye gidip gelen yaşlı adam, doktorların kendisine verdiği ilaçların bir fayda sağlamadığını belirtti.

20 yıldır tümörle savaşıyordu: Yüzünden 1 buçuk kilo ağırlığında tümör çıkarıldı

İlaçların ağrıyı gidermemesine doktorların da şaşırması üzerine mikroskobik inceleme yapılan yaşlı adamın gözünde 7 santimetre boyunda bir kurtçuk bulunduğu tespit edildi.

Operasyon 30 dakika sürdü

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Milan Panchal, "Bu son derece nadir bir durum. Kurtçuk gözdeki beyaz yüzeydeydi. Hastanın yaş faktörü değerlendirildi ve risk faktörleri kendisine açıklandı. 30 dakikalık operasyonun ardından 7 santimetrelik kurtçuğu çıkartmakta başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

Kurtçuğun bir şekilde kan dolaşımına girdiğini ve vücudun içerisinde büyüdüğünü belirten Panchal, "Köpek ısırığı, çiftlikte çalışma, inek sağma ve benzeri durumlar buna neden olabilir" dedi.

Doktorlar, yaşlı adamın 12 yıl önce bir köpek tarafından ısırılması sonucu kurtçuğun kan dolaşım sistemine girdiğinden şüpheleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lösemiyi yenen gencin hayali beyaz önlükle çocuklara hizmet etmek12 Kasım 2019 Salı 12:28
  • Alerji uzmanlarından annelere 'diyet' uyarısı12 Kasım 2019 Salı 00:02
  • TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bal anti mikroptur11 Kasım 2019 Pazartesi 12:00
  • Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor08 Kasım 2019 Cuma 13:55
  • Yeni HIV türü keşfedildi08 Kasım 2019 Cuma 09:27
  • Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:05
  • Lösemide moral yüksekliği tedaviyi kolaylaştırıyor07 Kasım 2019 Perşembe 15:02
  • Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı06 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
  • Avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile avrat otunun farkı ne?04 Kasım 2019 Pazartesi 11:38
  • Tezgahta kimyasal endişe04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti