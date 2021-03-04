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"Tam Açık Kapı" uygulaması vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla 2 yıldır hayata geçirilen “Tam Açık Kapı” uygulaması kapsamında vatandaşları dinlemeye devam ediyor. 
"Tam Açık Kapı" uygulaması vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program kapsamında Başkan Köse, 7’den 70’e gelen vatandaşlarla birebir konuşarak istek ve temennilerini dinledi. İstek, talep ve sorunlarını anlatmak için gelen vatandaşlar için HES Kodu sorgulamasından ateş ölçümüne, maske kontrolünden oturma düzenine kadar tüm önlemler en süt seviyede tutuldu. Belediyeciliğin en önemli işlerinden birinin vatandaşlarla iç içe olmak olduğunu vurgulayan Başkan Köse “Tam Açık Kapı uygulaması kapsamında talepleri aldık, sorunları dinledik ve çözüm ürettik. Kolay ulaşılabilen bir belediyeyiz. Vatandaşlarımıza güzel bir gün yaşatmış olduk. Dertli olanların gönüllerini hafiflettik.  Mamak halkının hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum ” dedi.

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Belediye bürokratları da katılıyor
Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu görüşmede, talep edilenlere hemen yanıt verildi. Yapılan görüşmelerdeki istekler, bir raportör ile kayıt altına alındı. Başkan Köse’ye taleplerini iletme şansı bulan Mamaklılar, programdan mutlu bir şekilde ayrıldı.

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Ulaşılabilir belediye
Makamında verdiği randevularla, vatandaşların buluştuğu etkinliklere katılımıyla, esnaf ve ev ziyaretleriyle sık sık Mamaklılar ile bir araya gelen Köse, vatandaşların ulaşılabilir olmaya devam edeceklerini söyledi.

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