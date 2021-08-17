Tam burslu 200 öğrenci okula başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) bu yıl 125 çocuğa, 6 milyon liralık burs verdiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitime verilen aranın bitmesiyle de toplamda 200 öğrenci çok özledikleri okullarına, öğretmenler de çok sevdikleri öğrencilerine kavuşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 6 Eylül Pazartesi günü öğrenciler okullarına kavuşacak. Semra & Enver Yücel Vakfı bünyesinde anasınıfından 8’inci sınıfa kadar olan 200 bursiyer de bu heyecanı yaşayacak.

SEY Vakfı tarafından 19 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında açılan ‘Gelecek bursu’ başvurularına Türkiye’nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru gelmiş, aralarından kriterlere uyan 125 çocuk seçici kurul tarafından belirlenmişti. Geçtiğimiz yıl vakıf bünyesinde 75 öğrenci okutuluyordu. Böylelikle bu yıl yüzde 100 burslu okutulan öğrenci sayısı 200’e çıkmış oldu.

125 BURSİYER 48 İL VE İLÇEDE BULUNAN ÖZEL OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bu yıl SEY Vakfı ailesine katılan 125 öğrenci aralarında Adana, Sakarya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yozgat’ın da bulunduğu 48 il ve ilçede bulunan özel okullara yerleştirildiler.

Vakıf bünyesinde, anaokulundan 8’inci sınıfın sonuna kadar olan tüm öğrencilerin, servis, üniforma, bilgisayar, kitap gibi eğitime dair tüm ihtiyaçları yüzde 100 karşılanacak. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile kurulan SEY Vakfı, kurulduğu ilk yılda 75 öğrenciye yaklaşık 4 milyon liralık burs sağlamıştı. Vakıf bu yıl da 125 çocuğa daha toplamda 6 milyon liralık burs veriyor. Hedef Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te bin çocuğa 200 milyon liralık burs sağlamak.

VAKIF BAŞKAN VEKİLİ BEGÜM YÜCEL: 81 İLDEN 10 BİNE YAKIN BAŞVURU ALDIK

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel eğitimin toplumun temel taşlarından birisi olduğunu vurguladı. Yücel, “Çocukların gelişiminde en önemli faktörlerin başında eğitim geliyor. Eğer çocuk iyi bir eğitim almışsa, geleceği güzel şekilleniyor. Ama maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki, pandemi bunun en iyi örneği, binlerce çocuk eğitim almayı bırakın, bilgisayara, kitaba, öğretmene bile ulaşamıyor. SEY Vakfı gelecek bursuna bu yıl Türkiye’nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru geldi. SEY Vakfını kurarken ana hedefimiz her çocuğun eğitime kesintisiz ve eşit şartlarda ulaşmasını sağlamaktı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ailemiz her geçen yıl daha da büyüyor, çocuklarımızın başarıları artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.