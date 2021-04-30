  • BIST 1.405
  • Altın 468,359
  • Dolar 8,2264
  • Euro 9,9505
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk

Ankara'da polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yeni tedbirlerin uygulanacağı tam kapanma dönemi dün saat 19.00'da başladı.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kütahya’da, marketlerde bazı ürünlere satış kısıtlaması30 Nisan 2021 Cuma 11:40
  • Mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu30 Nisan 2021 Cuma 11:39
  • MSB'den flaş 'Pençe' operasyonları açıklaması30 Nisan 2021 Cuma 11:21
  • Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı30 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • İstilacı çöl çekirgesi uyarısı 30 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini ayağa kaldırılıyor30 Nisan 2021 Cuma 11:17
  • 'Rize mimarisi' ev geleneği yeniden canlanacak30 Nisan 2021 Cuma 11:17
  • 'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi30 Nisan 2021 Cuma 11:16
  • Çaldığı motosikleti sattı, 'Sahibinin zararını karşılamak istiyorum' dedi30 Nisan 2021 Cuma 11:15
  • Hardal çiçekleri, Tunceli’yi sarıya boyadı30 Nisan 2021 Cuma 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti