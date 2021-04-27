Tam kapanmada kepenk kapatacak esnaftan "borçlar ertelensin hibe veya kredi verilsin" çağrısı!

Salgınla mücadelede alınan 3 haftalık kapanma kararının ardından, gelir kaybı düşecek ve kepenk kapatmak zorunda kalacak esnaflar, bu zaman zarfında borçlarına erteleme ve faizsiz kredi desteği verilmesi çağrısında bulunuyor.

Koronavirüsle mücadelede 3 haftalık tam kapanma kararını Ankara’daki esnaf temsilcileri gazetemize değerlendirdi; Hükümete, esnafların bu süreçte ayakta kalabilmesi için bazı önerilerde bulundu. Gazetemize konuşan esnaf temsilcileri, tam kapanma zarfında ciddi gelir kaybı yaşayacak ve dükkanını kapatmak zorunda kalacak esnafların ödemelerinin ertelenmesi ve faizsiz destek kredisi verilmesi çağrısında bulundu.

TÜM ÖDEMELER ERTELENMELİ

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı ve ATO Hizmet Sektörü Komisyon Başkanı İbrahim Ayhan, salgınla mücadelede getirilen 3 haftalık tam kapanmada kepenk açamayacak esnafın ayakta kalabilmesi için acil destek beklediklerini açıkladı. Esnafın yapması gereken ödemelere erteleme getirilmesi çağrısında bulunan Ayhan, “Çek, senet, fatura, kira, stopaj, SGK ve kredi ödemeleri vade tarihinden itibaren en az 60 gün ertelenmeli. Ayın 18’inde piyasaların açıldığını düşünün tam kapanma zarfında esnaf hemen para bulamayacak. O yüzden bütün ödemelerin ötelenmesi lazım. Bunu yasal boyuta taşımak lazım. Bu çıkarılacak kararname ile yapılabilir” dedi.

SIFIR FAİZLİ KGF DESTEKLİ KREDİ VERİLMELİ

Ayhan, Ankara Ticaret Odası’na bağlı 150 bin, ANKESOB’a bağlı 110 bin civarında olmak üzere toplam 250 bini aşkın Başkent’te esnaf olduğu bilgisini vererek, “Bu konuda tedbir alınmazsa 250 bini aşkın esnafın çok büyük bir kısmı ciddi sıkıntıya girer. Bu kapanmanın sıkıntısı birkaç haftada geçmez. Geçmişe dönük zaten sıkıntılar mevcut. Bütün esnafların ödeyeceği tüm ödemelerin bir şekilde ertelenmesi lazım. Özel sektöre olan borçları var. Bunu da tam kapanma zaman zarfında esnafların yapacakları ödemeleri sıfır faizli KGF destekli kredilerle finanse etmek lazım” ifadelerini kullandı.

ESNAF ACİL DESTEK BEKLİYOR

ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Hamza Daştan ise “Bu süreçte esnafın devlete olan borçlarının ötelenmesi ve esnafa sıfır faizli kredi verilmesi lazım. SGK, vergi, muhtasarı bu ay yine ödeyeceğiz. Şu an en büyük sıkıntımız nakit sıkıntısı. Özel sektöre ödemelerin yapılabilmesi için faizsiz kredi imkanı sağlanmalı. Vergi, SGK gibi devlete bağlı yükümlülüklerin de ötelenmesi lazım” önerisinde bulundu.

DÜKKANI KAPALI ESNAF MEMUR GİBİ GÖRÜLMELİ

Bu zorlu dönemde iş yapamayan, dükkanı kapalı olan esnafın memur gibi görülmesi çağrısında bulunan Daştan, “İşverenin yarına parası yoksa nasıl geçinecek? Devletimiz işvereni de bu süreçte memur gibi görmesi lazım. Esnafın dükkanı tamamen kapalıysa kendisini geçindirebilmesi için acil destek sağlanmalı” dedi.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ SAĞLANMALI

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da şunları önerdi: “Yaklaşık 20 günlük tam kapanma zaman zarfında imalat sektörü açık kalacak ama üreticiler malzeme bulmakta zorluk çekecek. Şu an alayım dese aşırı bir yoğunluk olacak ve fiyatların artma durumu var. İşverenin alacağı vereceği var. Tam kapanma zarfında esnafa hibe desteği yapılmalı. Esnaf zorlu dönemden geçiyor, devletten destek bekliyor. Kamuda çalışan ile buradaki işverenin bir farkı yok. Eşitlik getirilmeli. 20 günlük bir kapanma var bunun bir hesaplanması yapılıp işverene hibe olarak destek sağlanmalı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda destek bekliyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-