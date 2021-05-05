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Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar

Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına rağmen gizlice müşteri kabul eden 2 kafeye polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Kuşadası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Atatürk Bulvarı üzerindeki iki kafenin gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreslere akşam saatlerinde baskın düzenledi. İşletmelere giren ekipler, içeride çok sayıda müşterinin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak masalarda oturup yasak olmasına rağmen nargile içtiğini belirledi. Baskın sonucunda her iki kafede bulunan 17 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca kişi başı 3 bin 450 lirdan toplam 58 bin 650 TL para cezası uygulandı. İşletme sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı. 

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