  • BIST 1.392
  • Altın 472,002
  • Dolar 8,2512
  • Euro 9,9612
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak

Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.
Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildiği belirtildi.

Tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda olduğu aktarılan genelgede, "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar virüsle mücadelede" tam kapanma" gibi "tam fedakarlığın da" herkesçe yapılmasını isteyerek, kural ihlalini farklılık sayanların, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, toplumun her bireyinin kurallara uyması halinde herhangi bir kişinin uyarısına dahi gerek kalmayacağını dile getirdi.

"Site dışı gibi içinde de gezmeler olmamalı"
Kırklareli'nde yaşayan Kadir Şenel, AA muhabirine, yöneticilere sorumluluk verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Vatandaşların apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarını da kullanmaması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Şenel, bir an önce salgının sona ermesi temennisinde bulundu.

Yöneticilerin de görevlerini en iyi şekilde takip etmesinin son derece önemli olduğunu belirten Şenel, "Apartmanlarda komşular da birbirlerine gidebilir, bunlar olmaması gereken şeyler. Tabi ki bunları site yöneticilerinin mutlaka uyarması gerekiyor. Apartmanların ortak kullanım alanlarına çıkılmasına müsaade edilmemesi de doğru. Site yöneticileri bunları takip etmeli." dedi.

Semra Aktaş da salgının sona ermesi için herkesin tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Tam kapanma sürecinde apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşların ortak alanları kullanmaması, kısıtlamayı ihlal eden konut sakinlerinin de yöneticiler tarafından uyarılmasının önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Eğer koronavirüs bitecekse kullanılmasın tabi ki. Kimse kimseyle görüşmesin. 20 günü atlatalım ve işimize bakalım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Restorasyonu yapılan 6 asırlık camide cuma namazları kılınacak27 Nisan 2021 Salı 09:33
  • Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı27 Nisan 2021 Salı 09:32
  • Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil27 Nisan 2021 Salı 09:31
  • Bursa'da otomobil köprü beton bloğuna çarptı: 3 ağır yaralı27 Nisan 2021 Salı 09:30
  • Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı27 Nisan 2021 Salı 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Nisan 2021 Salı 09:17
  • Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı27 Nisan 2021 Salı 09:13
  • Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu27 Nisan 2021 Salı 09:12
  • Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi27 Nisan 2021 Salı 09:12
  • Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı27 Nisan 2021 Salı 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti