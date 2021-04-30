'Tam kapanma'nın ilk günü sakin başladı

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde şehirlerin işlek meydan, sokak ve sahillerine sessizlik hakim.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da yılın her dönemi kalabalık olan sahil ve meydanlar boş kaldı. Deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenlerin çoğunlukla tercih ettiği Salacak, Kartal, Maltepe, Beykoz sahilleri, tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Avrupa ve Anadolu yakalarında denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Araçlarda yapılan denetimler için bazı noktalarda trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle kontrol noktaları yakınında trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki araç kuyruğu Altunizade'ye kadar uzadı.

Az sayıda vatandaş açık olan fırın, bakkal ve marketlerden alışveriş yaparken, otobüs ve metrobüs duraklarının ise sakin olduğu gözlendi.

Salgınla mücadele amacıyla dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama nedeniyle Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde en sakin günlerden biri daha yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri kent genelindeki uygulama noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Gazipaşa ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'taki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinde yoğunluk olduğu gözlendi.

Rize'de Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri ise kentsel dönüşüm ve cadde yenileme çalışmalarına hız verdi.

Gümüşhane'de de tam kapanmanın ilk gününde sakinlik gözlendi.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı.

Bayburt'ta "tam kapanma" tedbirlerine vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet Caddesi ile Şehit Nusret Parkı gibi kentin işlek bölgeleri sakin.

Belediye ekipleri de boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Giresun'da Gazi ve Cemal Gürsel Caddeleri ile Atatürk Meydanı'nda sakinlik gözleniyor.

Şehir merkezinde belirlenen 58 noktada 438 jandarma ve 840 polis sürekli görev yapıyor.

Artvin'de de sakin günlerden biri daha yaşanıyor.

Cumhuriyet, İnönü ve Şehit Dursun Acar caddeleri ile Ata Park ve Çoruh Park gibi sosyal yaşam alanları başta olmak üzere tüm kentte sessizlik hakim.

Polis ekipleri kontrol noktalarında denetimlere devam ediyor.

Ordu'da Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sokak, meydan ve sahil kesimi sakinliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin azaldığı, vatandaşların evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

Belediye ekiplerinin de sahil bandında onarım ve bakım işlerini yürüttüğü görüldü.

Polis, jandarma, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamaya uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama dolayısıyla kentin işlek cadde, bulvar ve meydanlarında trafik ve yaya hareketliliği yaşanmadı.

Muafiyeti bulunanların Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi hareketliliğe neden olduğu kentte, Millet Bahçesi ve Donatım Park gibi alanlar boş kaldı.

Emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekti.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında Bolu'nun doğu ve batı girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarıyla otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Kentin yoğun yerlerinden Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklardaki kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'nin farklı yerlerinde kontrol noktası oluşturan polis, denetimlerini sürdürüyor.

Kentin işlek yerlerinden Fethiye Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahı, K-kent meydanı, Fethiye ile Fevziye parklarında büyük oranda sessizlik hakim oldu.

Karabük

Karabük'ün yoğun adreslerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile kent meydanı sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik göze çarpıyor.

Kent girişi ile bazı kavşaklarda polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddeleri ve kentin simgesi Madenci Anıtı önü boş kaldı.

Kapanmanın başlamasıyla sessizliğin olduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de sürece riayet edildiği gözlendi.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sivas'ın en işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.

Yozgat'ta tam kapanma uygulamasıyla sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

Kayseri'nin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Yağmurlu hava ile beraber araç ve yaya trafiğinin azaldığı kentte polis ekipleri, birçok noktada denetimlerini sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Niğde’de kısıtlama nedeniyle Dr. Sami Yağız, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Yeni Çarşı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Nevşehir’de, dün akşam tam kapanmanın başlamasıyla oluşan sakinlik sürüyor.

Kentin işlek caddeleri ile ilçe bağlantı yollarında uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, araç sürücüleri ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tam kapanmanın başlama saatine kadar araç ve insan yoğunluğunun görüldüğü cadde ve sokaklarda sakinlik oluşurken, az sayıda kişi yürüyüş mesafesindeki bakkal, manav gibi iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Kırşehir'de Cacabey Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile bağlantılı ana arterlerde yaya ve motorize polis ekipleri devriye gezerek izin belgesi kontrolü yaptı.

Muaf tutulan iş yerlerinin açık olduğu kentte, polis bazı bankaların önünde yoğunluk oluşması üzerine ikazda bulundu.

Kırıkkale'de "tam kapanma"nın ardından sessizlik hakim oldu.

Kent merkezinde kısıtlamadan muaf iş yerlerinin açık olması nedeniyle kısmen araç trafiği görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kontrol noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetim yaptı, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Hakkari'de kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların evlerinden çıkmadığı görüldü.

Tam kapanma nedeniyle kentin en işlek noktaları olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyduğu görüldü.

En işlek cadde ve meydanların boş kaldığı kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdü.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma süreciyle oluşan sakinlik dikkati çekti.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Erzurum'daki Cumhuriyet, Hastane, Recep Akdağ, Menderes, Yoncalık caddeleri, Üniversite ve MNG kavşakları, Yakutiye, Havuzbaşı ve Erzurum Kalesi meydanları ile tarihi mekanlar boş kaldı.