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Tam not verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Etimesgut Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı gezdi. Durmaz, müzede emeği geçen herkese teşekkür ederek, müzeye tam not verdi.
Tam not verdi

Müze aynı zamanda Kazakistan Milli Dombıra Günü kapanış konserine de ev sahipliği yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı gezdi. Durmaz, müzeyi çok beğendiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Müze aynı zamanda Kazakistan Milli Dombıra Günü kapanış konserine de ev sahipliği yaptı. Konserde  Türkiye ve Kazakistan bayrakları dalgalanırken, Türk kültürünün önemi vurgulandı.

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ÇOK BEĞENDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak'a Türk Tarih ve Müzesi ve Parkı'nı gezdirerek müze hakkında bilgi verdi. Müzeyi dikkatle inceleyen Başkan Sadir Durmaz, müzeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Emeğinize sağlık, gerçekten her yönüyle çok güzel bir çalışma olmuş. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ŞANLI TARİHİMİZİ TANITACAK

Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın 55 bin metre kare alan üzerine yapıldığını ve 7'den 77'ye her Türk ferdine şanlı tarihimizi doğru kaynağından tüm yönleriyle tanıtmayı amaçladığını söyledi.

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7’DEN 70’E TARİH

Müzenin dünyada benzeri olmayan bir çalışma olduğunu kaydeden Demirel, "Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden yazar ve düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Bunun yanı sıra, ünlü ressam Yaşar Zeynalov’un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri, konferans salonu, kütüphane gibi birçok donatı da bulunmaktadır " diye konuştu.

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BÜYÜK  BEĞENİ TOPLADI

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Kazakistan Milli Dombıra Günü kapanış konserine de ev sahipliği yaptı. Yaşar Zeynalov tarafından yapılan dev Ergenekon panaromik resmi önünde, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen dombıra konseri büyük beğeni topladı.

KORO COŞKUSU YAŞANDI

Konsere Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri ve pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli katıldı. Elmira Şenduran yönetimindeki dombıra korosu birbirinden güzel Türk ezgilerini seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov 'Dombıra' isimli türküsünü katılımcılar ellerinde Türk ve Kazakistan bayraklarıyla eşlik ettiler.

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“GURUR VERİCİ”

Başkan Demirel, Türk Tarih Müzesi'nde böyle önemli bir konserde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türk dünyasının ortak değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükelçi Saparbekuly da konuşmasında Kazkaistan’da kutlanmakta olan dombıra gününü çok önemsediklerini vurgulayarak "Türk Tarih Müzesi ve Parkı gibi çok güzel bir mekanda konser düzenlemek bizleri çok heyecanlandırdı" dedi.
Konserin ardından Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindeki heyet müzeyi gezerek bilgi aldılar.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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