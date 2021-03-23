Tam teşeküllü devlet hastanesi büyük oranda tamamlandı

Kahramankazan’da yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanesinin açılışı için gün sayılıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Hastanemiz yalnızca ilçemiz için değil, çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kazandırılacak olan tam teşekküllü 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tam teşekküllü

Yaklaşık 53 bin metrekarelik alan üzerine kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61’i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek. İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan hastanenin, önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

Önemli değer katacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastane çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Oğuz, Kahramankazan’da bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin, 57 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade ederek, “Yeni hastane tamamlandığında ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuşacak. Kahramankazanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kahramankazanımızın modern bir hastaneye kavuşacak olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak. Böylesine bir hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.