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Tamamen kurtulana kadar aralıksız sürecek

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse koronavirüs denetimine çıktı. Köse, “Koronavirüsten tamamen kurtulana kadar denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.
Tamamen kurtulana kadar aralıksız sürecek

İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla, Türkiye genelinde eşzamanlı olarak yaptığı koronavirüs denetimleri Mamak’ta aralıksız devam ediyor. Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi, ülke genelinde yeniden artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Küçük Kayaş mahallesinde sokak sokak gezerek kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. 

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DENETİMLER SÜRECEK
Esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske uyarısı yapıldı. Başkan Köse, “Bu virüsü hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz. Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz. Koronavirüsten tamamen kurtulana kadar denetimlerimiz sürecek” dedi.

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KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse, “Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi” tedbirlerini denetlemek için sahaya indi, koronavirüse karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, el dezenfektanı, maske, eldiven, uyarı yazıları ve temel hijyen kuralları denetlendi. Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara Mamak Belediyesi ekiplerince maske dağıtıldı. 

ÇOĞUNLUK KURALLARA RİAYET EDİYOR
Mamak’ta genel anlamda esnafın kurallara uyduğunu belirten Kaymakam Sırmalı da, “Sokakta ve işletmelerimizde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla düzgün bir şekilde uyulduğunu görmek sevindirici. İşletmeler de bu konuda duyarlı, müşterilerini de sürekli ikaz ediyorlar. Personel maske ve eldiven kullanıyor. Herkes, salgınla ilgili tehlikenin bilincinde” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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