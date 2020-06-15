Tamamlandığında Etimesgut, Sincan trafiğine neşter vuracak

Tamamlandığında Etimesgut, Sincan trafiğine neşter vurması beklenen Türk Kızılayı Caddesi ve İstasyon Caddesi’nin Bağlıca Bulvarına bağlayacak yeni bulvar çalışmaları hızla devam ediyor.

Başkent nüfusunun büyük bölümüne sahip Etimesgut ve Sincan’ın trafik sorununa büyük ölçüde fayda sağlayacak olan Türk Kızılayı Caddesi ile Bağlıca Bulvarı’nı bağlayacak olan yeni bulvar çalışması devam ediyor. Etimesgut ve Sincanlıların uzun yıllardır beklediği bu çalışma devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş proje için bölge halkının çilesini rahatlatacaklarını verdikleri sözü yerine getireceklerini söylemişti. Bölge halkı ise verilen sözün tutulmasından hayli memnun ve çalışmaların bitmesini dört gözle bekliyor.

KÖPRÜLERİN BETONLERI GÖRÜLDÜ

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Eski Hava Hastanesi ve Kızılay Binası önüne yapılacak olan 2 adet köprülü kavşak çalışmalarında yol çalışmaları hızla ilerliyor. Askeri bölgeden alınan yolun bir bölümünde köprülerin betonları gözle görülürken, köprülü kavşakların alt yapı çalışması ve hat döşemesi devam ediyor. Trafiğin en çok sıkıştığı Eski Hava Hastanesi önünde bulunan ışıkların kaldırılmasının ardından da sabah saatlerinde özellikle şehir merkezine yönüne trafiğin rahatladığı görülüyor. Öte yandan Türk Kızılayı Caddesi’nin Kızılay binası önünde Etimesgut istikametinin yanında bulunan yeşil alanda da yol genişletme çalışmalarının kepçelerle başladığı görülüyor. Çalışmalardan dolayı zaman zaman yolun daralan bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

BÖLGE HALKI MEMNUN

Yaklaşık 1 milyon nüfusun yaşadığı bölgede uzun yıllardır çile haline dönüşen İstasyon Caddesi ve Türk Kızılayı Caddesi’nin trafiğini rahatlatmaya yönelik başlatılan bu çalışmalar vatandaşların büyük beğenisini topladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar çalışmalar hakkında duydukları memnuniyeti gazetemize şöyle anlattı:

“Yıllardır süre gelen bir sorundu. Her gün sabah ve akşam saatlerinde ciddi zaman ve araçların yakıt kaybına neden olan bir yerdi. Her dönem buranın çözümüne yönelik sözler verilir lakin tutulmazdı. Sayın Mansur Yavaş da bu sözü verdi ve bugün çalışmaların başladığını görüyoruz. Kendisine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Umarız en kısa sürede biter ve buradaki soruna bir bir çözüm gelir” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA