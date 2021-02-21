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Tamamlanmayan yol, vatandaşta merak uyandırdı!

Bağlıca’yı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak olan yol çalışmalarının tamamlanmaması vatandaşta merak uyandırdı. Bölge halkı açılmasını dört gözle bekledikleri yol çalışmalarının ne zaman bitirileceğini Mansur Yavaş ve Büyükşehir’e sordu. 
Tamamlanmayan yol, vatandaşta merak uyandırdı!

Bağlıca’da ikamet vatandaşların bitmesini dört gözle beklediği Bağlacı’yı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak olan bağlantı yolu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı merak uyandırdı. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ABB’nin sosyal medya hesaplarına uzun süredir devam eden çalışmaların ne zaman tamamlanacağını sordu. Özellikle Bağlıca’da ikamet eden vatandaşların zaman ve mesafe kaybını önleyecek olan bağlantı yolu çalışmalarına ilk kazma 2019 Temmuz ayında vurulmuştu. 

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YOLUN AÇILMASI TRAFİĞİ RAHATLATACAK KM VE ZAMAN KAZANDIRACAK
Bağlıca’da ve Etimesgut’un bir bölümünde oturan vatandaşlar Ankara Çevre Yolu’na bağlanmak için Elvankent bağlantısını ya da Koru’dan Eskişehir Yolu’na sonrasında Yaşamkent bağlantı yolunu kullanıyorlar. Özellikle o bölgedeki vatandaşlar için ciddi km ve zaman tasarrufu sağlayacak olan Bağlıca’nın çevre yoluna bağlantı çalışmalarına ilk kazma 2019 Temmuz ayında vuruldu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ise Mansur Yavaş sosyal medya hesabında söz konusu yerde bağlantı çalışmalarının yapıldığını Haziran’da açılacağını söyledi. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz Temmuz ayında çalışmaların okullar açılmadan tamamlanacağını söylediği bir gönderi paylaştı.  Ancak üzerinden geçen sürede yol tamamlanıp açılmazken vatandaşlar çalışmaların durduğunu belirtiyor. 

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VATANDAŞ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR 
Ne zaman açılacağı merak edilen bağlantı yolunun durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Mansur Yavaş ve ABB’ye sorular yöneltti. Bir vatandaş yolun neden açılmadığına dikkat çekerek “Başkanım Bağlıca çevre yolu bağlantısı neden açılmıyor? Bir bildiğiniz varsa paylaşır mısınız? Samimiyetinize güveniyoruz. Saygılar” ifadelerine yer verirken bir diğer vatandaş ise yolun kendine büyük zaman ve mesafe avantajı sağlayacağını belirterek “Sayın başkanım Bağlıca çevre yolu hakkında bilgi almak istiyorum. Bağlantı yolu inşaatı neden durdu? Ne zaman bitecek? Bana her gün 20km yol avantajı ve 20 dakika zaman avantajı sağlayacak bağlantı yolunun açılmasını dört gözle beklemekteyim. Bilgi alabilirsem sevinirim” dedi. Bir diğer vatandaş ise yolun durumunu sorarak, “Bağlıca çevre yolu bağlantısı ne oldu başkanım? Halen bitmedi ve inşaat durmuş vaziyette” ifadelerine yer verdi.  

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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