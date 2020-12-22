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TAMGA ile işbirliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında olası deprem, sel ve afet dönemlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.
TAMGA ile işbirliği yapıldı

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve arama-kurtarma ekipleri katıldı.

Protokol kapsamında olası doğal afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi benimsendi.

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Ankara İtfaiyesi ve TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği bundan sonra can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde de karşılıklı bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

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AKUT’TAN SONRA TAMGA İLE HAYAT KURTARACAK İŞ BİRLİĞİ
Son dönemlerde ülkemizde yaşanan depremlerde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelip deprem ve sel felaketlerinde, ülkeye mal olmuş olaylarda birlikte çalışmak adına daha önce AKUT ile yaptığımız protokolün bir benzerini de TAMGA ile yaptık. Bu protokol sahada birlikte çalışıp teknolojik aletlerle ve yetişmiş personelle daha etkin ve hızlı müdahale etmemizi sağlayacak. Eğitim programlarını beraber düzenleyeceğiz, kamplara beraber katılacağız. Bundan sonra da bize gelen diğer STK’ların taleplerini de değerlendireceğiz. Gönüllü itfaiyecilik yönetmeliğini de çıkardık. Bununla birlikte ayrıca çalışmalarımız devam edecek.”

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Özellikle olası afetlerde güçleri birleştirmenin en doğru hareket olacağını ve edinilen tecrübeleri birbirleriyle paylaşmanın hayat kurtarmada kilit rol oynayacağını vurgulayan TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya da, “Burada bir arada olmamızı sağlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şükranlarımı sunuyorum. Bu protokoldeki anlaşma, milletimizin ve diğer bütün canlıların zor zamanlarında bir arada sahada mücadelesini oluşturan bir protokoldür. Genç gönüllü kadromuz İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alacağı eğitimlerle sahada daha tecrübeli davranacaklardır” dedi.

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