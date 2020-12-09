TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz: "Saygı bekliyoruz"

Günümüzde kuryelerin vatandaşın tüm özel ihtiyaçlarını kapısına getiren bir meslek gurubu olduğunu belirten TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, “Bu kadar verdiğimiz emeğe sadece anlayış ve saygı bekliyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle online alışveriş oldukça artarken restoran ve kafeler de günün belirli saatlerinde yalnızca paket servis hizmetiyle çalışıyor. Bu durum ise motorlu kuryelerin iş yükünü hayli artıyor. Gazetemize konuşan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, “Pandemi başladığı günden bu güne iş yükümüz inanılmaz arttı. Ancak ücretlerimiz aynı. Yeni yılda yeni tarifeyle çalışmayı planlıyoruz” dedi. Yavuz, vatandaşın her ihtiyacını ellerinden gelen en çabuk şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını ancak restoranların hız baskısının kuryelerin hayatıyla oynadığını belirtti. Yavuz, motorlu kuryelerin yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini şöyle anlattı:

PANDEMİYLE BERABER İŞ YÜKÜMÜZ ARTTI

“Mart ayında koronavirüsün ülkemizde yayılmasıyla ilk 3 ay boyunca kapalı olan restoranlar nedeniyle işlerimiz yoktu. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zincir marketlerle bizi koordineli şekilde çalıştırması ve evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için evlerine alışverişlerini götürmemiz o dönem bizim eve ekmek götürmemizi sağladı. Başkanımıza teşekkür ederiz. Daha sonra yaz aylarının gelmesi normalleşmeyle beraber restoranlar açıldı, market alışverişleri arttı ve bizim iş yükümüz de inanılmaz derecede arttı. Aylardır nefes almadan çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yeni yasaklarla birlikte restoranların sadece paket servise dönmesi, vatandaşın markete gitmekten çekinmesi bu yükümüze eklendi.

İNSANLARIN TÜM İHTİYAÇLARINI TAŞIYORUZ

“Artık insanlar tüm özel ihtiyaçlarını internetten alıyorlar. Kıyafetinden kişisel bakım ürünlerine kadar insanların biz taşıyoruz ve teslim ediyoruz. Yine pek çok kişinin yemeklerini biz taşıyoruz. Ama ne yazık ki bu kadar verdiğimiz emeğe rağmen, hayatlarımızın devamlı iki tekerlek üzerinde olmasına rağmen insanlardan saygı göremiyoruz. Ayak işlerini ellerinden gelse bizlere yaptıracaklar. Bizi en çok üzen konular bunlar.”

HIZ BASKISI CANLAR YAKIYOR

“Markaların belirli süre içerisinde kapınızda gibi reklamlarını yaptığı ürünler var. Ya da internet sitesinde satış esnasında belirli dakikalar veriliyor. İnanın bunlar arkadaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atıyor. Biz zaten sırasıyla elimizden gelen en çabuk şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Fakat böyle kısıtlı zamanlarda yetişmeye çalışmak trafikte hataya zorluyor ve kazalara sebep oluyor. Zincir marketlerin ve vatandaşımızın hız baskını bırakmasını istiyoruz. Bunun için başvurmadığımız yer kalmadı.”

SİTEYE GİREMEMEK ZAMAN KAYBI

“Hız baskının yanı sıra belirli kurallar ve sınırlar da karşımıza çıkıyor. Örneğin pek çok sitenin girişinde seyyar satıcı, dilenci, motorlu kurye giremez gibi yazılar görürsünüz. Bunu anlamak gerçekten imkansız. Bizler insanların en özel ihtiyaçlarını alıyoruz evlerine götürüyoruz ve çabuk olmamız isteniyor. Ancak sitelerinden daha içeriye giremiyoruz. Elimizde poşetlerle dakikalarca yürüyoruz. O kıyafetlerin içinde sürekli terliyor daha sonra motorun üstünde üşüyor hasta oluyoruz. Anlayış ve saygı bekliyoruz.”

YENİ YILDA YENİ FİYATLAR

“Pandemi döneminde iş yükümüz iki katına çıktı. Gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz. Ancak geçtiğimiz yılın fiyat tarifesi ile bu hizmeti veriyoruz. Ancak artık biz de hizmet fiyatımızın yükselmesini istiyoruz. Ocak 2021 itibariyle yeni belirlediğimiz fiyatlar üzerinden hizmet vermeye başlayacağız.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA