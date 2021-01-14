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TANAP Azerbaycan'ın Şahdeniz gazını Avrupa’ya ulaştırdı

Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gaz, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), da yer aldığı Güney Gaz Koridoru’nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) bağlantısıyla Avrupa’ya ulaşıyor.
TANAP Azerbaycan'ın Şahdeniz gazını Avrupa’ya ulaştırdı

Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan ve TANAP vasıtasıyla 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren Türkiye’deki şebekeye iletilmekte olan doğal gaz, 2020 yılının son günleri itibarıyla Türkiye-Yunanistan sınırından başlayan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) bağlantısı üzerinden Avrupa’ya da iletiliyor.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Azerbaycan ve Türkiye arasında devam eden köklü iş birliğinin en önemli göstergelerinden biri olan TANAP’ın, aynı zamanda küresel anlamda iki ülkenin enerji alanındaki markalaşma sürecine destek olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Azerbaycan topraklarından başlayan bu yolculuk, ülkelerimizin birçok alanda gelişmesine katkı bulunurken, enerji sektörüne atılan kalıcı bir imza niteliği taşıyor. Tarihte ilk kez Azerbaycan gazı herhangi bir aracı olmadan doğrudan Avrupa piyasasına ulaşıyor. 

"31 Aralık 2020 itibarıyla Avrupa’ya gaz akışının başladığı projemizde ilk gün için TAP üzerinden Avrupa’ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındı. Gelecekte projemizin yarattığı değerleri gururla izlemeye devam edeceğiz."

Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanındaki stratejik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP’ın ardından TAP’ın da ticari gaz akışına hazır hale gelmesi ve Avrupa’ya doğal gaz iletiminin başlamasıyla birlikte enerji sektöründe yeni bir dönemin başladığını belirten Saltuk Düzyol, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve dünyanın lokomotiflerinden biri olan enerji sektörü, uzun vadede kalkınmanın baş aktörü olmaya devam edecek. Enerji alanında uluslararası iş birliğinin en başarılı projelerinden biri olan ve özellikle Avrupa Birliği için alternatif bir enerji koridoru oluşturması bakımında stratejik öneme sahip olan TANAP, planlandığı şekilde tam zamanında ve ilk tahmini yatırım maliyetinden yüzde 45 tasarrufla tamamlandı. 

"Bu yönüyle de tüm dünya çapında örnek projelerden biri olan TANAP üzerinden, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 8.4 milyar metreküpe ulaştı. yüzde 100 verimlilikle işletmeye devam ettiğimiz boru hattımız vasıtası ile içinde bulunduğumuz üçüncü teslimat yılından başlayarak işletme döneminin sonuna kadar, Türkiye’ye her yıl 6 milyar metreküp, 2022 yılından itibaren de Avrupa’ya her yıl 10 milyar metreküp gaz teslimatı yapılmasını hedefliyoruz. Ülkelerimize ve proje paydaşlarımıza sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlamaya devam edeceğiz."

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