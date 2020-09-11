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Tandır damı yapımı başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, organik gıda ihtiyacının karşılanması ve köylerde üretimin artırılması için Keçiören’e bağlı Kösrelik köyünde kerpiçten tandır damı yapımının başladığını belirtti. 
Tandır damı yapımı başladı

Altınok, “Köylerimizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sunmak ve geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik etmek için kerpiçten tandır damı yapacağımızın sözünü vermiştik. Damın temelini attık ve kerpiçlerimizi kesmeye başladık. Tandır damı kısa süre içerisinde Kösrelik köyü sakinlerimizin hizmetine açılacak.” dedi. 

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“KÖYLÜLERİMİZE GELİR KAPISI SAĞLAYACAK”
Tandır damında üretilecek olan ekmeklerin köylülere gelir kapısı sağlayacağını, vatandaşa ise sağlıklı ekmek tüketme imkânı sunacağını anımsatan Altınok, “Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tandır ekmeğinin köylülerimize iş kapısı olması için üretimi teşvik ediyoruz. Bu nedenle de geleneksel yöntemlerle kerpiçten tandır yapımına başladık. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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MUHTAR YAMAN: BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU
Kösrelik Köyü Muhtarı Mustafa Yaman ise Başkan Turgut Altınok’un Keçiören’e bağlı köylere verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
“Başkanımız tarımsal üretim için çiftçilerimize fide, tohum ve gübre desteği sağladı. Çiftçilerden hiçbir ücret alınmadı. Başkanımız sık sık köyümüze gelerek bizleri ziyaret ediyor. En son geldiğinde tandır damı sözü verdi ve kısa süre içerisinde de verdiği sözü tutarak tandır damının temelini attı. Ayrıca köyümüzün temizliğini de düzenli olarak yaptırıyor. Bu zamana kadar böylesine bir hizmet görmemiştik. Şahsım ve köylülerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum.”

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