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Tandır damının çevre düzenlemesi başladı

Keçiören Sarıbeyler köyünde yapımı tamamlanan tandır damının çevre düzenleme çalışması başladı. 
Tandır damının çevre düzenlemesi başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemize bağlı köylerimizde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve doğal gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Sarıbeyler köyümüzde inşa ettiğimiz tandır damımızda sona yaklaştık ve şuanda çevre düzenleme çalışması yapıyoruz.” dedi.
Keçiören Belediyesi Sarıbeyler köyünde peyzaj çalışması devam eden tandır damının açılışını yapmak için gün sayıyor. 

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BAŞKAN ALTINOK: GELENEĞİMİZİ YAŞATACAĞIZ
Tandır damının kısa süre içinde köylülerin hizmetine açılacağını kaydeden başkan Altınok, “Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını anımsatarak, “Şehrimizi doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağız” dedi.

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