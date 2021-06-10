  • BIST 1.457
  • Altın 515,069
  • Dolar 8,4160
  • Euro 10,2472
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Tanıtım turları yeniden başlıyor

Çamlıdere Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği tanıtım turlarına yeniden başlıyor. 
Tanıtım turları yeniden başlıyor

Çamlıdere Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile bugün itibariyle turizme kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği hizmetlerine yeniden başlayacağını duyuran belediye, “Nerede kalmıştık? Manevi mirasın beşiği kültürel mirasın eşiğinde kalmıştık kaldığımız yerden bismillah diyoruz” ifadelerini kullandı.

MACERA PARKI, ATV TURLARI VE KAMP ALANLARI HAZIR
Belediye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Nerede kalmıştık? Manevi mirasın beşiği kültürel mirasın eşiğinde kalmıştık kaldığımız yerden bismillah diyoruz. Macera parkında heyecanda kalmıştık artık devam ediyoruz. Doğanın içerisinde huzurla çadır kamplarında kalmıştık hadi bakalım yeniden başlıyoruz.”

tanitim-turlari-yeniden-basliyor2.jpg“DOĞAYA ÇIKIYORUZ”
“Yeşilin her tonunun içerisinde huzura yolculukta kalmıştık keşfetmeye devam ediyoruz. Doğanın kalbine ATV Turlarında kalmıştık kaldığımız yerden tekrar başlıyoruz. Anne çocuk aile kamplarında kalmıştık artık sıkıldık doğaya çıkıyoruz diyoruz.”

MÜZELER DE AÇILIYOR
“Her biri birbirinden değerli ve güzel eşi benzeri olmayan müzelerimizde kalmıştık tekrar ziyarete açıyoruz. Çamlıdere tanıtım turlarına kaldığımız yerden tekrar başlıyoruz.  Çamlıdere bütün güzellikleri ve eşsiz kültürüyle dünyayı saran korona salgınından dolayı ara verdiği tanıtım turlarına yeniden başlıyor.”

ESNAFA KATKISI OLACAK
“Kaldığımızdan yerden tekrar turlarımızı ağırlamaya misafirlerimizi karşılamaya ve yerli esnafımızın ekonomisine katkı sağlamaya yeniden başlıyoruz. Bugünden itibaren artık Çamlıdere yeni turizm dönemine ve misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Bütün Çamlıdereli hemşerilerimize ve esnafımıza hayırlı olsun.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 10 Haziran 202110 Haziran 2021 Perşembe 09:25
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Haziran 2021 - ASKİ10 Haziran 2021 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 10 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Haziran 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 10 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ10 Haziran 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?10 Haziran 2021 Perşembe 09:00
  • Sağlıklı ve lezzetli turşu nasıl olmalıdır? Çubuklu genç girişimci Yiğiner cevapladı10 Haziran 2021 Perşembe 05:05
  • Mazlum Coğrafyalar IV – Doğu Türkistan10 Haziran 2021 Perşembe 04:04
  • Kale Mahallesi sakinleri hanların dolması için çağrıda bulundu10 Haziran 2021 Perşembe 03:03
  • Ankara ve İstanbul kıyaslaması 310 Haziran 2021 Perşembe 02:02
  • İl il vaka sayısı09 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti