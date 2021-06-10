Tanıtım turları yeniden başlıyor

Çamlıdere Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği tanıtım turlarına yeniden başlıyor.

Çamlıdere Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile bugün itibariyle turizme kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği hizmetlerine yeniden başlayacağını duyuran belediye, “Nerede kalmıştık? Manevi mirasın beşiği kültürel mirasın eşiğinde kalmıştık kaldığımız yerden bismillah diyoruz” ifadelerini kullandı.

MACERA PARKI, ATV TURLARI VE KAMP ALANLARI HAZIR

Belediye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Nerede kalmıştık? Manevi mirasın beşiği kültürel mirasın eşiğinde kalmıştık kaldığımız yerden bismillah diyoruz. Macera parkında heyecanda kalmıştık artık devam ediyoruz. Doğanın içerisinde huzurla çadır kamplarında kalmıştık hadi bakalım yeniden başlıyoruz.”

“DOĞAYA ÇIKIYORUZ”

“Yeşilin her tonunun içerisinde huzura yolculukta kalmıştık keşfetmeye devam ediyoruz. Doğanın kalbine ATV Turlarında kalmıştık kaldığımız yerden tekrar başlıyoruz. Anne çocuk aile kamplarında kalmıştık artık sıkıldık doğaya çıkıyoruz diyoruz.”

MÜZELER DE AÇILIYOR

“Her biri birbirinden değerli ve güzel eşi benzeri olmayan müzelerimizde kalmıştık tekrar ziyarete açıyoruz. Çamlıdere tanıtım turlarına kaldığımız yerden tekrar başlıyoruz. Çamlıdere bütün güzellikleri ve eşsiz kültürüyle dünyayı saran korona salgınından dolayı ara verdiği tanıtım turlarına yeniden başlıyor.”

ESNAFA KATKISI OLACAK

“Kaldığımızdan yerden tekrar turlarımızı ağırlamaya misafirlerimizi karşılamaya ve yerli esnafımızın ekonomisine katkı sağlamaya yeniden başlıyoruz. Bugünden itibaren artık Çamlıdere yeni turizm dönemine ve misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Bütün Çamlıdereli hemşerilerimize ve esnafımıza hayırlı olsun.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA