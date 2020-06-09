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Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli: Ülkede koronavirüs bitti

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkesinde yeni tip koronavirüsün (corona virüs) bittiğini iddia etti.
Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli: Ülkede koronavirüs bitti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve yaptığı duaların sonucunda ülkede virüsün bittiğini belirtti.

Magufuli, "Allah'ı ilk sıraya koyan bir ülkenin lideri olmak bana mutluluk veriyor, Allah Tanzanya'yı seviyor. Tanzanya'da şeytanın işleri her zaman yenilecek çünkü Tanzanyalılar Allah'ı seviyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetin Kovid-19 stratejisine duyduğu endişeyi dile getirdi.

HÜKÜMET KOVİD-19 AÇIKLAMYOR 

Tanzanya, geçen ay, Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle uluslararası uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu. Karar, salgına karşı yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ülkesinin turizm gelirinden mahrum kalmasını istemediğini söylemesinin ardından gelmişti.

Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, ulusal laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesinin ardından gündem olmuştu.

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