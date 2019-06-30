  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.
Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini belirtti.

Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı.

"Uygulama, tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde arttırdı"

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı30 Haziran 2019 Pazar 10:48
  • Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölge'de görüştü30 Haziran 2019 Pazar 10:47
  • Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü30 Haziran 2019 Pazar 10:46
  • Mangal yakarken kıyafetleri tutuştu, 10 gün sonra öldü30 Haziran 2019 Pazar 10:34
  • Bahçesindeki çayı söküp yerine 'likapa' dikti, kara geçti30 Haziran 2019 Pazar 10:25
  • Ölümüne aşırı dozda 'kodein' maddesi neden olmuş30 Haziran 2019 Pazar 10:20
  • Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada30 Haziran 2019 Pazar 10:12
  • Türkiye ve dünya gündemi 30 Haziran 201930 Haziran 2019 Pazar 10:11
  • Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a kahve daveti29 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
  • Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar29 Haziran 2019 Cumartesi 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti