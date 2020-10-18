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Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı

Türkiye genelinde 9 ayda 2 milyon adede yakın gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan elde edilen tapu harcı gelirinde 13,8 milyar lirayla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde ülke genelinde 1 milyon 998 bin 541 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı gerçekleşti.

Bu sürede 2 milyon adet gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 7 milyon 841 bin işlem gerçekleştirildi.

Ocak-eylül döneminde satılan yaklaşık 2 milyon adet gayrimenkul için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon liralık değer ibraz edildi. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 1 trilyon 736 milyar liraya ulaştı.

9 ayda 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edildi
9 ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon liraya ulaştı. Böylece yılın 9 aylık döneminde tüm zamanların yıllık rekoru kırılmış oldu. Daha önce en yüksek yıllık rakam 11 milyar 291 milyon lirayla 2018'de kaydedilmişti.

Geçen yıl konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi teşviki yıl sonuna kadar devam etmiş, yıl sonunda elde edilen tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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