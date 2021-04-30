Tapu memurlarının dikkati sayesinde geçen yıl 750 milyon liralık dolandırıcılık girişimi önlendi

Türkiye genelinde 2020'de tapu memurlarının dikkati sayesinde 750 milyon liralık dolandırıcılığın önüne geçildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, taşınmazlarla ilgili maliklerin isteğiyle ya da istek dışı gerçekleşecek herhangi bir işlem yapıldığında, Genel Müdürlük tarafından e-Devlet üzerinden beyan edilen güncel cep telefonu numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Bu uygulama sayesinde, vatandaşların adlarına kayıtlı taşınmazlar, do­landırıcılık ve sahteciliğe karşı korunuyor.

Dolandırıcılık tehlikesine karşı önlem olarak vatandaşların, e-Devlet'ten "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına cep telefonu numarasını kaydetmesi gerekiyor.

Ayrıca, Genel Müdürlük, tapu müdürlüklerindeki işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan yetkisiz kişilere de itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.

Sahte kimlikle dolandırıcılık girişimi

Türkiye genelinde 2020'de sahtecilik girişiminde bulunan çok sayıda kişi, tapu personelinin dikkati sayesinde yakalandı.

Bu kapsamda, ilk olarak 30 Ocak 2020'de Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 7 milyon 500 bin lira değerindeki arsanın sahte kimlikle düzenlenen vekaletnameyle satılmaya çalışılması, Mudanya Tapu Müdürlüğü personelinin mal sahibine ulaşması üzerine engellendi.

Sahtecilik girişiminde bulunan kişiler, emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da, Fatih Tapu Müdürlüğünde 2 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık girişimi engellendi.

Mal sahibi adına düzenlenmiş vekaletnamede kullanılan nüfus cüzdanındaki fotoğrafın şüphe uyandırması üzerine ilgili nüfus müdürlüğü ile görüşülerek, nüfus cüzdanının sahte olduğu anlaşıldı.

Konu adli makamlara ve emniyet birimlerine bildirilerek, sahtecilik girişiminde bulunanlar gözaltına alındı.

Ağustos 2020'de Kocaeli Tapu Müdürlüğündeki dolandırıcılık girişimi, personelin dikkati sayesinde engellendi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki taşınmazlarla ilgili işlem yapıldığı sırada, taşınmazların yüz ölçüm olarak dikkat çekici şekilde büyük olması, Kocaali Tapu Müdürlüğü görevlilerinde şüphe uyandırdı.

Milas Tapu Müdürlüğü personeli de durumdan şüphelenerek, işleme konu taşınmazların maliki durumundaki şirketin temsilcilerini aradı. İşlemin, şirket temsilcilerinin iradesiyle geçekleştirilmediği öğrenildi. Sahtecilik girişiminde bulunanlar gözaltına alındı.

"Dublörlü" dolandırıcılık girişimi

Dolandırıcılar, Ağustos 2020'de Kocaeli'nin ilçesi Kandıra'daki 800 bin liralık arsayı satmak için sahte kimlik ve dublörle, Kastamonu'daki noterden vekalet çıkardı.

İşleme konu taşınmaz malikinin ikameti Kandıra olduğu halde başka bir şehirden vekaletname düzenlemiş olması, Kandıra Tapu Müdürlüğü personelinin dikkatini çekti.

İlgili noterlikten teyit alınmasına rağmen vekaletnamedeki fotoğraf ile edinim evraklarındaki fotoğraf arasındaki uyumsuzluk üzerine şüphelenen personel, nüfus müdürlüğü ile iletişim kurdu.

Noterden vekaletin sahte nüfus cüzdanı ve dublör kullanılarak alındığının anlaşılması üzerine konu adli makamlara bildirildi.

Kimlik bilgileri benzerliğiyle dolandırıcılık girişimi

Tuzla Tapu Müdürlüğünde 150 bin lira değerindeki taşınmaz için, adı, soyadı ve anne baba adı, taşınmaz maliki ile aynı olan bir başka kişi tarafından verilen vekaletname ile satış işlemine başlandı.

İnceleme sırasında mal sahibi ile vekalet veren kişinin doğum tarihleri ile nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe, mahalle bilgilerindeki farklılıkların dikkati çekmesi üzerine, sahtecilik girişiminde bulunan kişiler yakalandı.

Dolandırıcılar bu kez de Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 500 bin lira değerinde bir taşınmazı satmak için harekete geçti.

Satış işlemi sırasında, t​​​​​​aşınmaz maliki adına düzenlenen veraset belgesi, tapu personelini şüphelendirdi.

Bahse konu veraset belgesinin alındığını iddia edilen noterlik ile görüşen personel, söz konusu tarih ve yevmiye numarasının, araç satışına ilişkin işleme ait olduğunu öğrendi. Dolandırıcılık girişiminde bulunanlar gözaltına alındı.

Sahte vekaletname ile dolandırıcılık girişimi önlendi

Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü yetkisinde bulunan 5 milyon liralık taşınmazların satışı için Tekirdağ'daki Saray Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu.

İşlemde kullanılan vekaletnameden şüphelenen tapu memuru mal sahibi ile görüştü.

Mal sahibinin böyle bir vekalet vermediğini beyan etmesi üzerine konu Saray Tapu Müdürlüğüne bildirilerek, sahtecilik girişiminde bulunanlar için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Eylül ayında, dolandırıcılar tarafından Arnavutköy ilçesinde bulunan 3 milyon 427 bin 131 lira değerindeki taşınmazın, Başakşehir Tapu Müdürlüğünden devrine ilişkin başvuru yapıldı.

Müdürlükçe yapılan incelemede, vekaletnamenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine sahtecilik girişiminde bulunanlar gözaltına alındı.

Öte yandan geçen yıl, Seferihisar, Büyükçekmece, Arnavutköy, Fatih, Kartal, Ayvacık, Didim ve Niğde tapu müdürlüklerinde yaşanan benzer sahtecilik girişimleri de tapu müdürlerinin dikkati sayesinde önlendi.

Bu kapsamda, 2020 yılında Türkiye genelinde toplam 750 milyon liralık tapu dolandırıcılığının önüne geçildi.