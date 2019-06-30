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Tapu sahiplerine e-devlet uyarısı

Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini belirtti.
Tapu sahiplerine e-devlet uyarısı

Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı.

TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİ ARTI

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.

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