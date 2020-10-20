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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 20 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. 

Sınav başvuruları, 2 Kasım Pazartesi günü mesai saati sonuna kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.

Gerekli şartları taşıyarak giriş sınavına kabul edileceklerin listesi 6 Kasım Cuma günü "www.tkgm.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Yazılı sınav 21 Kasım Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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