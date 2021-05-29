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Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "2012'den beri periyodik bir artış söz konusu, ancak pandemi döneminde bir duraklama mevcut." dedi.
Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, eşlerin yaşadıkları evle ilgili birbirinden izinsiz işlem yapılmasını önleyen aile konut şerhi düzenlemesi kapsamında, 1 Mayıs 2020 ila 30 Nisan 2021 arasında 15 bin 171 konuta "aile şerhi" konulduğunu bildirdi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 10 yılda "aile şerhi" konulan konut sayısına ilişkin bilgi verdi.

Konutlara aile şerhi konulması konusunda yapılan yasal düzenleme ile 2013'ten itibaren rakamlarda düzenli artış olduğunu belirten Adlı, "2012'den beri periyodik bir artış söz konusu, ancak pandemi döneminde bir duraklama mevcut. Konuta aile şerhi konulması Anadolu'da çok yaygın değil, insanlar ihtiyaç da duymuyor. Büyük şehirlerde daha yaygın, bir de çok fazla duyulmadı belki, zaman içerisinde duyuldukça talebin de buna göre artacağını düşünüyorum." dedi.

Kovid-19 aile şerhi konulan konut sayısını geriletti
Kovid-19 salgın döneminde, aile konut şerhinde yaşanan değişimlere dikkati çeken Adlı, "Pandemi öncesi dönem olan 16 Mart 2019 ila 15 Mart 2020'de 16 bin 734 konuta aile şerhi koyulurken pandemi dönemi olan 16 Mart 2020 ila 15 Mart 2021'de bu rakam 13 bin 961'e geriledi. Pandemi dönemi öncesi 5 bin 912 konuttan aile şerhi kaldırıldı, pandemi döneminde ise bu sayı 5 bin 350'ye düştü." bilgisini verdi.

Salgının yoğun olarak görüldüğü 16 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 arasında illerdeki aile şerhi düşülen konut rakamlarını da paylaşan Adlı, "İstanbul'da 2 bin 776, Ankara'da 1450, İzmir'de 843, Antalya'da 528, Bursa'da 487, Adana'da 457 konuta aile şerhi konuldu. Aynı tarihler arasında Ardahan'da 1, Hakkari'de 1, Bayburt'ta 2, Şırnak'ta 3, Gümüşhane'de ve Artvin'de ise 7'şer konuta aile şerhi konuldu." diye konuştu.

"En fazla artış 2013-2014'te gerçekleşti"
Adlı, Mayıs 2011-Nisan 2012 arasında 2 bin 993 konuta aile konutu şerhi konulduğunu, 2 bin 231 konuttan ise şerhin kaldırıldığını anımsatarak, "1 Mayıs 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 15 bin 171 konuta aile şerhi konuldu, 5 bin 910 konuttan ise şerh kaldırıldı. Konutlara aile şerhi konulması konusunda en fazla artış 2013-2014'te gerçekleşti. Buna göre, 1 Mayıs 2012 ila 30 Nisan 2013 arasında aile şerhi konulan konut sayısı 2 bin 64 iken bu rakam 1 Mayıs 2013 ila 30 Nisan 2014'te 10 bin 125'e yükseldi." dedi.

İş ortamının iyileştirilmesine dönük reformlar
Adlı, Dünya Bankasının yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ilgili yatırımcılara yön vermek için çalışmalar yürüttüğüne de değinerek, uluslararası yatırımcılar tarafından referans kaynak olarak görülen "Dünya Bankası İş Ortamı Raporu"na göre Türkiye'nin son 3 yıldır yükselişte olduğunu aktardı.

Buna göre Adlı, Türkiye'nin tapu kaydı sıralamasında 2018'de 46'ncı, 2019'da 39'uncu, 2020'de ise 27'nci sıraya yükselerek, 190 ülke arasında 12 basamak atladığını belirtti.

Türkiye'de iş ortamının iyileşmesi için Dünya Bankasının tapu konusunda önerdiği reformları gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Adlı, şunları kaydetti:

"Daha da iyi duruma gelmemiz için 'emlak vergi değerlerinin sağlanması, tüzel kişilerden vekalet gibi belgelerin istenmemesi ve cins değişikliği işlemlerin yapılması' konularında bize bildirilen 3 başlık söz konusuydu. Bu 3 başlıkla ilgili çalışmalarımızı bitirdik, 2 tanesini uygulamaya koyduk, bir tanesi ile ilgili de mevzuat değişiklikleri gerekiyordu. Mevzuat değişikliği için ilgili makamlara taslak çalışmayı gönderdik. Mevzuat değişikliğinin de tamamlanmasının ardından bizim yatırım ortamının iyileşmesi, iş ortamının iyileştirilmesiyle ilgili yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Tapu konusunda bütün bu şartları sağlamış oluyoruz, bu da büyük bir başarı. 2021 raporu açıklandığında tapu sıralamasında gelebileceğimiz son noktaya gelmiş olacağız çünkü teknik olarak bütün şartları yerine getirmiş oluyoruz."

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