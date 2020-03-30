  • BIST 87.392
  • Altın 338,288
  • Dolar 6,4959
  • Euro 7,1921
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu
Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR 

İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler30 Mart 2020 Pazartesi 09:45
  • İstanbul'da eğlence partisi operasyonu! 11 gözaltı30 Mart 2020 Pazartesi 09:40
  • Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı30 Mart 2020 Pazartesi 09:38
  • Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz30 Mart 2020 Pazartesi 09:24
  • Karantinaya yerlerde son durum: Valiliklerden peş peşe açıklama30 Mart 2020 Pazartesi 09:20
  • Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti30 Mart 2020 Pazartesi 09:15
  • Bakan Koca: Sosyal medya hesabından cevap verdi: İddialara yalanlama30 Mart 2020 Pazartesi 08:41
  • Tahliyeler ertelendi: Pozitif vakalar var30 Mart 2020 Pazartesi 08:40
  • İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak29 Mart 2020 Pazar 20:48
  • Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi29 Mart 2020 Pazar 19:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti