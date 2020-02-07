  • BIST 121.998
  • Altın 301,529
  • Dolar 5,9827
  • Euro 6,5617
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Tarih belli oldu: Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.
Tarih belli oldu: Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı.

Rejim biizm askerleriize da saldırdı 8 şehidimiz oldu. kat kat fazla karşılığını verdik.

Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız.

Sadece askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırıları arttı.

Rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular.

Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya terör örgütü PKK tepkisi07 Şubat 2020 Cuma 10:37
  • Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü07 Şubat 2020 Cuma 10:33
  • Şi Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü07 Şubat 2020 Cuma 10:20
  • Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada07 Şubat 2020 Cuma 10:00
  • Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü07 Şubat 2020 Cuma 09:58
  • Akdeniz ve Manisa'da peş peşe depremler07 Şubat 2020 Cuma 09:45
  • Diyarbakır annelerini ziyaret etti07 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 7 Şubat 202007 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: Mustafa evini yıktın mı07 Şubat 2020 Cuma 09:36
  • Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem07 Şubat 2020 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti