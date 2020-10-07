Tarih geleceğe taşınıyor

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde hizmet veren Etnografya Müzesi, eski ve yeni Türk tarihin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde 1096 eserin yer aldığı Etnografya Müzesi, Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak alemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN ALTINOK: TARİHİMİZİ VE ÖZÜMÜZÜ ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğunu anımsatarak, “Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır.” ifadelerini kullandı.