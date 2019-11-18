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Tarih ve doğanın buluştuğu Savur'da sonbahar

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Mardin'in Savur ilçesi, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle görenleri büyülüyor.
Tarih ve doğanın buluştuğu Savur'da sonbahar

Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu Mardin'in Savur ilçesinde, sonbaharda ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, görenleri hayran bırakıyor.

Farklı dil ve dinlere mensup insanların yüzyıllarca bir arada yaşadığı; aralarında manastır, kilise, cami ve köprünün de yer aldığı 40'ı aşkın tarihi yapıya sahip Savur, kavak ağaçlarının farklı renk tonlarındaki yapraklarıyla ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini yaşatıyor. 

Savur Kaymakamı Bayram Türker, Mardin'in tarihi, kültürü ve taş yapılarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Savur ilçesinin de birçok güzelliği barındırdığını ifade eden Türker, "Mardin'in tarihi ve kültürünü yansıtmasının yanı sıra eşsiz bir doğaya da sahip. Herkesin bu güzelliği görmesini istiyoruz. Şu an öyle bir renk cümbüşü var ki; belki Türkiye'nin birçok noktasından tahmin edilemeyecek kadar çok güzel. Sonbaharın Mardin ve Savur için kaçınılmayacak bir mevsim olduğunu vurguluyoruz." diye konuştu.

"Doğamızla Mardin'den fazlasını sunuyoruz"

Savur'a "Küçük Mardin" de denildiğini söyleyen Türker, "Aslında Mardin'e benzemekle beraber doğamızla Mardin'den fazlasını sunuyoruz. Doğal güzellikleriyle görülmesi gereken bir ilçe." dedi.

"Sonbahar çekimleri için herkesi bekliyoruz"

Mardin Fotoğraf ve Sanatçılar Derneği Başkanı Latif Sakız, Savur'un tarihi ve doğal güzellikleriyle başlı başına önemli bir kültür hazinesi olduğunu söyledi.

Özellikle sonbaharda inanılmaz bir cazibesinin olduğunu, doğa fotoğrafçılarının en çok uğradığı yerlerin başında geldiğini anlatan Sakız, "İlkbaharda yeşilin tonlarını görebiliyoruz ama sonbaharda farklı renklerin bütün tonlarını çok net bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bu renk yelpazesini çok rahat fotoğraflarınıza yansıtabiliyorsunuz. Sonbahar çekimleri için herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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